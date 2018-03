Freitag, 13. April 2018 | 19:30 Uhr |

Liebeslügen oder Treue ist auch keine Lösung

Komödie von Ildikó von Kürthy

Julia, Nathalie und Birgit unterhalten sich in einer angesagten Bar über Gewichtsprobleme, Prinzipien und über all ihre unerfüllten Sex- und Jugendträume. Gemeinsam schwärmen die drei Freundinnen von einer Zeit, als die Männer noch keine Witzfiguren und sie selbst noch voller Illusionen waren. Dabei hat jede der drei ihre ganz eigenen Sorgen und Prioritäten: Birgits Mann ist eigentlich toll, kann ihren Kinderwunsch aber nicht erfüllen. Julia hat einen vierjährigen Sohn, aber dafür ist ihre Ehe eingeschlafen. Vamp Natalie will nach einem intensiven Single-Leben und unzähligen Affären endlich einen passenden „Lebensabend-Begleiter“. So gestaltet sich der Abend als teilweise witziger, teilweise tragischer Ritt durchs Innenleben der Frauen, die alles gleichzeitig wollen und dabei manchmal sogar über Leichen gehen. Denn trotz aller Freundschaft und großer Vertrautheit ist die Beziehung der drei Ladys nicht ganz frei von Geheimnissen und (Liebes-)Lügen.