Pauli Plappagei ist zwar keine Osterhase - er ist ein neugieriger Papagei! Trotzdem hat er in den Osterferien Überraschungen für wissbegierige Kinder.

Am Dienstag können kleine Gäste im Landesmuseum Burgenland in die Rolle eines Archäologen schlüpfen und spannende Rätsel der Urzeit lösen - und am Ende der Führung ein Schmuckstück aus der Urzeit basteln.

Am Mittwoch geht es bei der Mitmach-Führung "Gezwitschert und geschnattert" um Federn, Felle und alles was man über die Tiere in Wald, in den Flüssen und Seen und in der Luft wissen muss! Ein Tier-Quiz macht schlau und dann wird ein Fantasievogerl zum Mitnehmen gebastelt.

Workshops

Archäologische Schnitzeljagd

Die Rätsel der Lebensspuren

Dienstag, 11.04.17 um 10.30 Uhr

Gezwitschert und Geschnattert

Tierisches aus dem Burgenland

Mittwoch, 12.04.17 um 10.30 Uhr

