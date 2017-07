Der standesgemäße Start zum Aufwärmen am Donnerstag (10. August) auf der shoert.com-Bühne am Campingplatz, das Lesungsprojekt „Anschiffen“ sowie Morgen-Yoga am Pinkastrand, Aftershow und natürlich jede Menge Live-Musik am Freitag (11.8.) und Samstag (12.8.) auf der Hauptbühne sowie im Apfelgarten – all das wartet auf die Besucher des legendären Picture On-Festivals in Bildein.

Neben dem einen oder anderen Geheimtipp haben die Organisatoren des so vielfältigen und nach wie vor urig gebliebenen Festivals mit den US-Legenden Bad Religion auch die Väter des melodischen Punkrock an Land gezogen. Die Band um Leadsänger Greg Graffin wird am Freitag aufgeigen.

Karten im BVZ-Ticketshop sichern.