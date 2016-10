Stephen Triffitt, George Daniel Long und Mark Adams, alias Frank (Sinatra), Sammy (Davis jr.) und Dean (Martin) sind die Stars der umjubelten Show „Sinatra & Friends“, die von 29. bis 31. März 2017 in der Wiener Stadthalle Station macht.

Klassiker der Swinging Sixties in Las Vegas wie „My Way“, „New York, New York“, „That´s Amore“ oder „Mr. Bojangles“ dürfen nicht fehlen, wenn das Trio – unterstützt von einer neunköpfigen Band – mit seiner Hommage an die größten Entertainer die unvergessenen „Rat Pack“- Showlegenden aufleben lässt.

www.oeticket.com

www.lskonzerte.at