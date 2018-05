Auf ihrer 3-D-Konzerttour kommen die deutschen Elektropioniere von Kraftwerk auch ins Burgenland: Die Anfang des Jahres mit einem weiteren Grammy ausgezeichnete Band tritt am 22. Juli im Steinbruch St. Margarethen auf.

Die 3-D-Auftritte von Kraftwerk begannen im Jahr 2012 im Museum of Modern Art in New York. Es folgten unter anderem Konzerte im Opera House in Sydney oder in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Erst vor wenigen Tagen bekam Kraftwerk einen Grammy ausgezeichnet in der Sparte „Bestes Dance/Elektronisches Album“ verliehen. Ausgezeichnet wurde mit dem Preis das Boxset „3D - Der Katalog“, eine Sammlung von Audio- und Videoaufnahmen von Kraftwerk-Liveauftritten.

Die Wegbereiter der elektronischen Popmusik waren bereits vor drei Jahren von der Recording Academy mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt worden. Mit dem Preis für „3D“ setzte sich die 1970 in Düsseldorf gegründete Band zum ersten Mal im direkten Wettbewerb gegen andere Grammy-Kandidaten durch.