Der jamaikanische Musiker Shaggy wird Sting auf dessen Europa-Sommertournee, durch historische und außergewöhnliche Locations und somit auch im Steinbruch St. Margarethen begleiten.

Die beiden Ausnahmemusiker werden zusammen und einzeln musizieren, sie werden Songs aus dem gemeinsamen Album „44/876“ (Verkaufsstart in Österreich am 20. April) präsentieren und ihre Bands spielen vereint auf bei den jeweils größten Hits wie „Every Breath You Take“, „Englishman in New York“, „Message in a Bottle“, „It Wasn’t Me“, „Mr. Boombastic“ und „Angel“.

„Sting & Shaggy“ haben sich ursprünglich zusammengetan und ihre Kräfte für den Song „Don’t Make Me Wait“ gebündelt — ein Tribut an die karibischen Sounds, die beide maßgeblich beeinflusst haben. Herausgekommen ist am Ende sogar ein ganzes Album voll positiver Energie, mit entspannten Melodien und richtiger „feel good“-Musik.

Die Zusammenarbeit führen sie nun auf der Sommertournee fort, dafür vereinen sie auch ihre Bands, das heißt Stings Musikern Dominic Miller (Gitarre), Josh Freese (Drums), Rufus Miller (Gitarre) spielen gemeinsam mit Shaggys Band, namentlich Monique Musique (backing vocals), Gene Noble (backing vocals) und Kevon Webster (Keyboards).