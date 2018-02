Am 14. Februar legt die mit Rosenblättern dekorierte MS Dürnstein der DDSG Blue Danube Schiffahrt zu dieser besonderen Abendschifffahrt in Wien für Verliebte ab. Love Boat ahoi! Für all jene, die im neuen Jahr ihre Liebsten am Valentinstag mit etwas Außergewöhnlichem abseits von Blumen und Konfekt überraschen möchten, hat die DDSG Blue Danube Schifffahrt eine romantische Abendschifffahrt entlang der Wiener Waterfront geplant. Auf der mit Rosenblättern dekorierten MS Dürnstein verwöhnt die Crew ihre verliebten Passagiere mit einem viergängigen romantischen Candle Light Dinner auf Donauwellen.

Die stimmungsvolle Atmosphäre wird durch dezente Saxofon-Klänge zu den genussvollen Gaumenfreuden aus Vorspeisen, Hauptspeisen und Dessert unterstrichen und macht den Abend zu einem ganz besonderen, unvergesslichen Erlebnis.

Die Daten:

Mittwoch, 14. Februar 2018, 19.00 bis 22.00 Uhr, ab-an Wien / Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien)

