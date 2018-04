In seiner 14. Auflage bringt das Nova Rock Festival neuerlich die absolute Crème de la Crème des Musikbusiness nach Nickelsdorf ins schöne sonnige Burgenland und ist damit längst zum Fixpunkt im europäischen Festivalkalender geworden.

An vier Tagen, von 14. – 17. Juni, stehen mit „Die Toten Hosen“, „Marilyn Manson“, „Avenged“, „Sevenfold“, „The Prodigy“, „Volbeat“, „Billy Idol“, „Iron Maiden“, „Sunrise Avenue“, „Thrice“, „Crazy Town“, „Powerflo“, „Leo Morrachioli“ und noch vielen Bands mehr über 100 Acts auf „BLUE-, RED- und Red Bull MUSIC Stage“.

Auch die Singer/Songwriter Stage darf heuer nicht fehlen. Ebenso die Jägermeister Rockgarage, denn auch dort geht die Post ab. Noch nicht genug Musik? Dann ab ins Partyzelt. Die Möglichkeiten am Nova Rock Festival sind schier unendlich. Auch das Gastroangebot wird wieder erweitert, neben einer Speisenauswahl, die ihresgleichen in der Festivallandschaft vergeblich sucht, sei auch das Wiener Café lobend erwähnt. Für Freunde der ruhigeren und saubereren Lesart der Festivalnächtigung lädt der Green Camping Bereich ein. Prinzipiell kein Zelt dabei? Auch kein Problem. Schon vorab Zelthotel gebucht und nur mit dem Schlafsack angereist, denn eure Behausung ist schon dort.

Die BVZ sucht Festival-Reporter

„Vorstadtweiber“. Gerti Drassl, Nina Proll, Martina Ebm, Maria Köstlinger, Hilde Dalik. | BVZ

Werde Festival-Reporter und halt die ausgelassene Stimmung am Campinggelände mit deiner Kamera fest. Als Belohnung wartet ein Festival-Pass auf dich. Schreibe uns, warum gerade du der beste BVZ-Festivalreporter bist an gewinnspiel@bvz.at. Auf die besten Einsendung wartet ein Festivalpass auf dich. Das NOVA ROCK Festival presented by VOLUME darf man sich einfach nicht entgehen lassen.

Infos und Tickets unter www.novarock.at. Wir sehen uns auf den Pannonia Fields!

Tickets für das Nova Rock sind im BVZ-Ticketshop erhältlich!