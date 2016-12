Als der Zeichentrickfilm in die Kinos kam, eroberte er mit hinreißender Geschichte und grandioser Musik das Publikum. Als erste Zeichentrickproduktion überhaupt wurde er in der Kategorie „Bester Film“ für den Oscar nominiert, darüber hinaus erhielt er fünf Grammys sowie zwei Academy Awards für die Musik. Sein phänomenaler Soundtrack verlangt geradezu nach einer Fassung für die große Bühne.

Stefan Malzkorn

Vom 4. Bis 15. Jänner 2017 (Premiere 5. Jänner) gastiert Disneys weltweit erfolgreiche Musicalfassung des französischen Volksmärchens in einer deutschsprachigen Inszenierung des renommierten Budapester Operetten- und Musicaltheaters erneut in der Wiener Stadthalle, und vom 28. Juni bis 09. Juli in der Grazer Oper. Die BVZ verlost Karten für die Premiere am 5. Jänner in der Wiener Stadthalle.