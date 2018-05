Zusätzlich zur Tour arbeitet Kravitz außerdem gerade an neuer Musik, die Veröffentlichung eines brandneuen Albums ist für kommenden Frühling geplant. Zusätzlich zu seinen zehn Studio-Alben, die mehr als 38 Millionen mal weltweit verkauft wurden, ist der vielseitige Künstler als „Cinna“ in erfolgreichen Filmen wie „Die Tribute von Panem“ und „Die Tribute von Panem 2: Catching Fire“ zu sehen, oder spielt in von Kritikern gelobten Streifen wie „Precious“ oder „The Butler“.