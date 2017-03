Die Erfolgsgeschichte von Martina „Tini“ Stoessel geht unaufhaltsam weiter: Der Star der Disney Channel Kultserie „Violetta“ kommt im April 2017 auf die Live-Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die BVZ verlost Karten für das Konzert am 9. April in der Wiener Stadthalle (18 Uhr)!

Karten sind auch im BVZ-Ticketshop erhältlich!