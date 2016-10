Das mittlerweile mit „Vierfach-Platin“ ausgezeichnete Werk führte monatelang die Charts an und hält sich auch nach über einem Jahr immer noch auf den vorderen Plätzen.

Die beiden treten immer wieder gerne live auf, wo sie sich – gemeinsam mit der von Produzent & Kapellenmeister Daniel Fellner angeführten „MeliBar Kombo“ – am wohlsten fühlen.

Am Samstag, den 19. November geben Seiler und Speer zusammen mit Turbobier ein Konzert in der Arena Nova in Wiener Neustadt.