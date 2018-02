Auf der spannenden Verkostungstour durch das Zotter-Schoko-Laden-Theater erleben Sie live mit, wie Schokolade entsteht. Sie sehen durch die gläserne Architektur in die Produktion und können gleichzeitig an Naschstationen austesten, wie sich die Kakaobohne in Schokolade verwandelt: Von der Bohne bis zur Schokolade.

| BVZ