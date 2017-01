Von 2. bis 5. März findet in der Arena Nova in Wiener Neustadt die Messe „Haus und Garten 2017“ statt. In 4 Hallen kann man sich auf insgesamt 11.500 m² über aktuelle Trends im Bereich Wohnraum- und Gartengestaltung informieren. Weitere Themen sind Sanierung, ökologisches Heizen und Solarenergie. Für jeden ist etwas dabei.

BVZ-LeserClub-Mitglieder können die Messe am 2. und 3. März vergünstigt besuchen, denn sie erhalten beim Kauf einer Eintrittskarte zum Vollpreise eine weitere Karte gratis dazu.

