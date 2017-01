Die Top-Qualität der Weine wird durch die Synthese von naturverbundener Weingartenarbeit mit modernster Kellertechnik garantiert. Hillinger setzt seit 2010 auf biologisch-organischen Weinbau. Rebflächen in unterschiedlichen Lagen und Böden - von Schwarzerde und Braunerde über Kies bis Schiefer - lassen vielschichtige Weine entstehen.

Das Weingut Leo Hillinger besitzt 30 Hektar in Rust, 20 Hektar in Oggau und 20 Hektar in Jois. Die angebauten Weißweine sind Welschriesling, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Chardonnay und Gelber Muskateller, die Rotweine Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah.

Die Kellertechnik der Produktionsstätte in Jois, fertig gestellt 2004, gehört zu den modernsten Österreichs. Das selektionierte Traubenmaterial wird in Edelstahltanks vinifiziert. Für die Barriques werden französische, sowie österreichische Eichen verwendet.

