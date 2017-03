Drei Meter hohe Eier in Gelb, Blau und Rot künden am Ostermarkt Schloß Schönbrunn vom 1. bis 17. April unübersehbar vom nahenden Osterfest. Der Frühlingsreigen im Ehrenhof vereint Kunsthandwerk und Kulinarik sowie ein buntes Rahmenprogramm vor imperialer Kulisse und lädt täglich von 10 bis 19 Uhr Besucherinnen und Besucher zum Flanieren, Genießen und Verweilen ein.

Neue frühlingshafte Produkte wie Porzellan-Eierbecher und Zitronenpressen in Pastellfarben sowie mit viel Liebe zum Detail gefertigte Finger- und Handpuppen ebenso wie Dekorationsartikel aus Schieferstein ergänzen das bewährte Angebot an Kunsthandwerk. Nicht fehlen dürfen natürlich Eier in den unterschiedlichsten Variationen: von Wachtel über Strauß, aus Holz, Glas, Keramik oder Filz.

www.ostermarkt.co.at/Fotofally

Kreativität in kulinarischer Form beweisen die Gastronomen. Sie verwöhnen die Gäste mit regionalen, saisonalen und biologischen Köstlichkeiten. Neben den „Klassikern“ wie Osterschinken im Brotmantel, Ostergröstl und Osterpinze stehen Leberkäse von Wildschwein über Chili und Champagner, frische Salate und Suppen zur Auswahl. Für Erfrischung sorgen fruchtige Bowlen, diverse Spritzer-Variationen, Wein, Bier oder auch Tee, Kaffee und Natursäfte. Alles zum Programm auf www.ostermarkt.co.at

