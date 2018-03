Paris und die Schlösser der Loire.

1.Tag: Wien – Paris – Schloss Fontainebleau – Paris

Empfang durch die örtliche, deutschsprachige Reiseleitung und Fahrt zum Schloss Fontainebleau, in dem sich die Herrscher seit dem Mittelalter förmlich aneinanderreihten. Könige, Königinnen, Kaiser und Kaiserinnen haben diesen Ort geliebt und geprägt. Heutzutage bietet Fontainebleau seinen Besuchern einen architektonischen Schatz, eine besondere Einrichtung, Bilder und tausende faszinierende und gut erhaltene Objekte. Im Anschluss Transfer nach Paris, wo Sie ein Besuch des Tour Montparnasse und eine erste Rundfahrt in Richtung Ile de la Cité erwartet. Anschließend Abendessen im Stadtzentrum. Danach Transfer zu Ihrem Hotel.

2. Tag: Paris inkl. Versailles

Am heutigen Tag setzen Sie Ihre Besichtigung in Paris fort und sehen unter anderem die Champs Elysées, den Eiffelturm und den Invalidendom. Am Nachmittag Ausflug nach Versailles mit Möglichkeit das Schloss fakultativ zu besichtigen. Am Abend haben Sie die Möglichkeit fakultativ noch an einer Seine-Schifffahrt durch das „beleuchtete Paris“ teilzunehmen.

3. Tag: Paris mit Möglichkeit zur Besichtigung des Louvre

Nach dem Frühstück fährt Ihr Reiseleiter mit Ihnen mit der Metro zum Louvre. Nach Ankunft erhalten Sie erste Erklärungen. Danach haben Sie die Möglichkeit, eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt individuell zu besichtigen! Der Nachmittag steht Ihnen, um Paris auf eigene Faust zu erkunden, zur freien Verfügung.

4. Tag: Paris – Schloss Amboise – Wasserschloss Chenonceau – Blois

Nach dem Frühstück verlassen Sie Paris und machen sich auf den Weg Richtung Amboise. Dort bleibt Zeit, um mit Ihrem Reiseleiter das Schloss Amboise, das im 15. und 16. Jahrhundert für die Könige Karl VIII, Ludwig XII und Franz I erbaut wurde, zu erkunden. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist das Wasserschloss Chenonceau, das berühmt für seine Galerie ist. Besonders fotogen ist die Silhouette, die sich im Gewässer des Flusses wiederspiegelt. Anschließend Weiterfahrt nach Blois, wo Sie ein Rundgang durch das bezaubernde Städtchen erwartet, bevor Sie in Ihr Hotel gebracht werden. Check-In sowie Zimmerbezug und Abendessen.

5. Tag: Blois – Chambord – Chartres – Paris – Wien

Am letzten Tag erwartet Sie eine Besichtigung des Schlosses in Chambord sowie das mittelalterliche Chartres mit seiner imposanten Kathedrale, bevor der Transfer zum Flughafen in Paris erfolgt und Sie den Rückflug nach Wien antreten.

Programmänderungen vorbehalten!