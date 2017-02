Flusskreuzfahrt von Wien über Bratislava nach Budapest

Termin: 20. bis 21. 8. 2017

Preis: 197 € pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 50 €

Leistungen: Schifffahrt auf der MS Kaiserin Elisabeth (Leinen los um 6,35 Uhr in Wien-Nussdorf), Verpflegung an Bord (Frühstückbuffet, Mittag Kapitänsbuffet, Nachmittag Kaffee/Tee-Bar, Abend Gulaschbuffet inklusive Live-Musik), Domführung Stephans-Kathedrale Esztergom, Schleifenfahrt Budapest per

Schiff inklusive Mosel-Riesling-Sekt am Freideck und Feuerwerk zum Nationalfeiertag in Ungarn, Transfer Schiff – Hotel in Budapest, eine Nächtigung in einem ****Hotel inklusiveFrühstück, Stadtrundfahrt in Budapest, Bahn- oder Busrückfahrt Budapest – Wien

Infos und Buchungen: in allen Raiffeisen-Reisebüros, 0676/83075 DW 800 oder DW 700, E-Mail: noen@raiffeisen-reisen.at

Raiffeisen Reisen

NÖN, NÖN