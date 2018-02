Türkisfarbenes Meer, traumhafte Strände, herzliche Gastfreundschaft – hier fühlt man sich wohl! Die türkische Riviera gehört zu den schönsten Küstenstreifen der Welt – bei durchschnittlich 13 Sonnenstunden am Tag. Bei unserer Reise lernen Sie die Highlights der türkischen Riviera kennen.

Die Stationen sind: Myra (heute: Demre; hier werden Sie die Kirche des heiligen Nikolaus besuchen), Fethiye (ist eine der wenigen Küstenorte, die seit der Antike durchgehend bewohnt waren), Antalya (die Perle der türkischen Riviera; der antike Yachthafen mit der römischen Festung und der seldschukischen Minarette ist genau das Richtige für Ihr Fotoalbum) … Weiters besuchen wir das Taurusgebirge, die Heimat der türkischen Nomaden. Und: Bootsfahrt durch das Delta des Dalya’s (optional; im Schilfmeer wurden markante Szenen des Films „African Queen“, mit Katherine Hepburn und Humphrey Bogart, gedreht), Besuch der Schlammbäder von Kaunos (Stars wie Dustin Hofmann und Bruce Willis haben die Heilkraft des Thermalwassers getestet).

Termine:

21.03. – 28.03.2018

28.03. – 04.04.2018**

18.04. – 25.04.2018*

25.04. – 02.05.2018*

16.05. – 23.05.2018*

24.10. – 31.10.2018*

Leistungen:

Charterflug mit Sun Express oder einer anderen renommierten Fluglinie Wien oder München – Antalya und retour in der Economy-Class

Sämtliche Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren (Stand: Jänner 2018), Änderungen vorbehalten

20 kg Freigepäck

7 Nächtigungen in den angegebenen Hotels (oder gleichwertig) in komfortablen Zimmern (Standard-Kategorie) mit Bad und Dusche/WC / Frühstück

Begrüßung und Abholung durch die deutschsprachige Reiseleitung am Flughafen

Staatlich geprüfte, qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung

Fahrten mit klimatisierten, modernen Reisebus als Gruppenreise

Servicehonorar in der Höhe von € 39,- pro Buchung

Pauschalpreis:

Pro Person im Doppelzimmer ab € 249,-

Aufzahlungen

*Terminzuschlag: € 40,- p.P.

** Terminzuschlag: € 85,-p.P.

Einzelzimmerzuschlag € 130,-

Nicht inkludiert:

Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Trinkgelder, persönliche Ausgaben, Extras im Hotel, Eintritte, Reiseversicherung, alle nicht angeführten Leistungen, zusätzliche Wunschleistungen (s. Ende des Programms) Servicehonorar (einmalig € 39,-)

Mindestteilnehmeranzahl: 12 Personen

Buchungscode: GLEUX8TK

Reiseprogramm:

1.Tag: Wien oder München – Antalya

Charterflug von Ihrem gebuchten Heimatflughafen nach Antalya. Nach Ankunft Empfang durch Ihren Reiseleiter und Transfer zu Ihrem 5* Hotel. Nächtigung im Hotel KARMIR Resort***** (oder gleichwertig).

2.Tag: Orientierungsfahrt, Spa, Wellness

Nach dem Frühstück erwartet Sie unsere Reiseleitung zu einem Informations-Cocktail wo Ihnen der Ablauf und die Highlights der Woche erklärt werden. İm Anschluss können Sie bei einer 2 stündigen Orientierungsfahrt teilnehmen oder in Ihrem Hotel im SPA & Wellness einen angenehme die Zeit genießen. Nächtigung.

3.Tag: Myra, Kas, Fethiye, Dalaman

Für den heutigen Tag haben wir eine landschaftlich reizvolle Fahrt entlang der Küste nach Myra, dem heutigen Demre, vorgesehen. Hier werden Sie die Kirche des heiligen Nikolaus besuchen. Obwohl der Name Myra erst in den spät antiken Quellen auftaucht, beweisen die in lykisch abgefassten Inschriften, dass Myra im 5. Jh. v. Chr. gegründet ist. Sie war stets eine der führenden Städte Lykiens und St. Nikolaus, dem als Bischof viele Wundertaten als Schutzpatron zugeschrieben werden, wirkte dort. Am Nachmittag fahren Sie nach Kas, ein klassisches mediterranes Dorf mit seiner wunderbaren Mittelmeer-Architektur. Nach einem Rundgang mit vielen wirklich schönen Fotomotiven fahren Sie weiter nach Fethiye. Das gleichnamige Städtchen ist einer der wenigen Küstenorte, die seit der Antike durchgehend bewohnt waren. Anschließend werden Sie in Raum Dalaman Ihr Hotel BC SPA RESORT **** (oder gleichwertig) erreichen.

4.Tag: Lagune Dalya, Caretta-Caretta – Tavas

Kaunos, das heutige Dalyan, war eine Hafenstadt die mit Trockenfisch, Salz, Harz und Sklaven handelte. Durch die Schlammablagerungen des Flusses Dalyan (antik Kalbis) verlor die Stadt den Zugang zum Meer und damit auch allmählich Ihre Bedeutung. Mit einem Fischerboot (Tucka-Boot) fahren Sie durch das traumhafte Delta des Dalyan’s. Hier im Schilfmeer wurden markante Szenen des Films “African Queen” mit Katherine Hepburn und Humphrey Bogart gedreht. Hoch über Dalyan ragen die lykischen Felsengräber am gegenüberliegenden Flussufer am Berg. Begleitet von Caretta Caretta Schildkröten fahren Sie mit dem Boot durch das Labyrinth des Deltas bis zur Sandbank Iztuzu. Anschließend führt Sie Ihre Fahrt zu den berühmten Schlammbädern von Kaunos. Sehr bekannte Persönlichkeiten wie Dustin Hofmann, Bruce Willis und viele andere Prominente haben von der Heilkraft des Thermalwassers profitiert. Auch wenn die Einheimischen humorvoll erklären, dass es sich hierbei um ein Schönheitselixier handelt– was den Geist und Körper um 10 Jahre verjüngen soll ist das wohl nicht ganz ernst zu nehmen. Nächtigung.

5.Tag: Taurusgebirge / Nomaden Kultur / Antalya

Heute werden Sie das Hinterland mit der bäuerlichen Kultur des Mittelmeeres kennen lernen. Sie verlassen den Küstenstreifen und fahren auf die Hochebene der Taurus Kette. Pinien- und Zeder Wälder, die bis 2000 m Höhe erreichen beherbergen viele Sehenswürdigkeiten. Die Heimat der türkischen Nomaden ist die Taurus Kette, die alte Tradition und Kultur der Türken welche in den Bergen immer noch präsent ist. Auf 1600 m Höhe werden Sie eine Manufaktur Kelims & Teppiche besuchen. Sie werden auch viele Informationen über Nomadenkulturen und deren Handarbeiten erfahren. Am Nachmittag werden Sie die Taurus Kette verlassen und an die türkische Riviera fahren. Die Stadt Antalya, mit ihren ca. 1 Mio. Einwohnern, wird Sie willkommen heißen.

Nächtigung im Hotel Grand Lara Park**** (oder gleichwertig)

6.Tag: Altstadt Antalya MIT Yachthafen, Bazar UND Wasserfall

Heute unternehmen Sie einen Bummel durch die malerischen Gassen der Altstadt von Antalya, die zu Recht als Perle der türkischen Riviera bezeichnet wird. Der antike Yachthafen mit der römischen Festung und Seldschukische Minarette ist genau das Richtige für Ihr Fotoalbum. Der “Karpuzkaldiran Wasserfall “ und eine Stadtrundfahrt werden mit dem Besuch des bunten Gewürzmarktes und den vielfältigen Einkaufsangeboten wie Schmuck, Leder und Textilien Ihren Urlaub abrunden.

Nächtigung im Hotel KARMIR Resort***** (oder gleichwertig)

7.Tag: Spa, Wellness und Erholung

An diesem Tag können Sie den Wellness Bereich des Hotels in Anspruch nehmen oder für einen fakultativen Ausflug bei Ihrer Reiseleitung buchen. Nächtigung im Hotel KARMIR Resort ***** (oder gleichwertig)

8.Tag: Abreise

Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Programmänderungen vorbehalten.

