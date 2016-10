Umfahrung Schützen: Hochwasserschutz ist fertig .

In Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist am Donnerstag ein Rückhaltebecken sowie eine Flutmulde durch Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und den zuständigen Landesrat Helmut Bieler (SPÖ) eröffnet worden.