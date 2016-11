Der Verdächtige gab an, dass er das gewonnene Suchtgift an einen Asylwerber und dessen Mitbewohner verkauft habe. Diese hätten die Cannabisblüten weiterverkaufen wollen.

Als Ermittler am Dienstag die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer aus Algerien in Eisenstadt mit 25 Gramm Marihuana antrafen, wurden sie festgenommen. Die Zwei sagten bei ihrer Befragung, dass sie an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt - laut Polizei gewerbsmäßig - Suchtgift verkauft hätten.

Bei der Hausdurchsuchung in einer Asylunterkunft im Bezirk Eisenstadt-Umgebung fanden Beamte Material, das offenbar zur Verpackung der Cannabisblüten diente. Die zwei Männer wurden in die Justizanstalt gebracht, den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige.