Wildschweine verwüsteten erneut Eisenstädter Gärten .

In Eisenstadt sind wie schon in vergangenen Jahren mehrere Gärten durch Wildschweine verwüstet worden. Die Tiere würden durch Apfelbäume und Komposthaufen angezogen, bestätigte Landesjägermeister Peter Prieler am Mittwoch einen Bericht des ORF Burgenland.