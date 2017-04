Für Donnerstag (6. April) haben sich die Eisenstädter Betriebe zum Womanday und speziell zum Thema Hochzeit einiges einfallen lassen! So kann man zum Beispiel im Restaurant Henrici in der Nähe des Schlosses fertig gedeckte Hochzeitstische bestaunen und bei einem Glas Sekt auch den dazu passenden Blumenschmuck für die Hochzeit von Eva Steiger bewundern. Die Meisterfloristin berät natürlich gerne in ihrem Geschäft.

Hochzeits Angebote. Am 6. April gibt‘s für Brautpaare etliche tolle Angebote und Informationen für den schönsten Tag. Foto: Bilderbox | Bilderbox

Ebenso präsentiert die Bäckerei Altdorfer eine tolle Hochzeitstorte. Zusätzlich erhalten Heiratswillige und alle anderen Interessierten einen Gutschein von Juwelier Kröpfl für Trauringe.

Wer zu heiraten plant, sollte diesen Tag nutzen, um sich zu informieren und spezielle Angebote zu entdecken! In der Einkaufsstadt Eisenstadt gibt es alles für den „schönsten Tag“ – von maßgefertigten Brautkleidern bis zur gesamten Hochzeitsmode, Festtagstrachten, edlen Trauringen und Schmuck, wunderbaren Accessoires, eleganten Taschen & Schuhen, leckeren Hochzeitstorten, Einladungen, Dankeskarten und Kosmetik; von Blumen bis zu reizenden Dessous, Hochzeitsreisen, gemütlichen Lokalen für Ihr Fest, Geschenken...

Da kommen Frühlingsgefühle auf: „verliebt – verlobt – verheiratet“ – gibt es ein schöneres Gefühl, als mit Schmetterlingen im Bauch und dem oder der Liebsten an der Hand gemeinsam in Eisenstadt die Dinge für den schönsten Tag im Leben zu besorgen?