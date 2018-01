36. Ball der Wirtschaft in Eisenstadt .

Es war der Ball der Bälle: in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt wurde der 36. Ball der Wirtschaft von hunderten Gästen gefeiert, bevor die Damen mit einer Damenspende der BVZ, powered by Paul Mitchell und Schnittpunkt Marion, im Morgengrauen nach Hause gingen.

Wer nie wieder eine Eintrittskarte für diesen Ball benötigt und wer fast eine Lokalrunde gezahlt hätte, lest ihr am Mittwoch in der Printausgabe der BVZ.