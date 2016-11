Mädchen und Burschen aus St. Georgen wird eine spannende und sinnvolle Freizeitgestaltung bei der Feuerwehr geboten. Dabei stehen Spiel, Spaß und Freundschaft im Vordergrund. Bei den zwölf Jugendlichen, zehn Burschen und zwei Mädchen im Alter von elf bis 16 Jahren, handelt es sich um eine relativ junge Truppe.

Einmal wöchentlich treffen sich Florianis

„Die Feuerwehrjugend wurde Anfang Jänner 2014 gegründet“, freut sich St. Georgens Feuerwehrkommandant Manfred Wagner über das Interesse seiner Jugend. Und die Erfolge können sich sehen lassen: Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend stellten die Jugendlichen ihr bereits erworbenes Fachwissen unter Beweis. Höhepunkt des Feuerwehrjahres ist natürlich der Landesbewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber.

Im Einsatz. Unter fachkundiger Anleitung löschten die Jungflorianis. | FF St. Georgen

Zur Vorbereitung tritt die Truppe schon bei den Bezirkswettkämpfen an, wo die St. Georgener Jugend gemeinsam mit der Jugend aus Kleinhöflein die Gästewertung gewann. Voraussetzung dafür ist Üben: Die Truppe trifft sich jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus. „Vor den Wettkämpfen kann es auch öfters sein – je nach Bedarf“, ist vom Kommandanten zu erfahren, der gemeinsam mit Hermann Nährer und Stefan Rodenbicker die Jungflorianis betreut.

Bei den wöchentlichen Jugendstunden steht vor allem das praktische Arbeiten mit den Feuerwehrgeräten im Vordergrund. „Natürlich gehört das theoretische Wissen auch dazu. Und auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen“, merkt der Betreuer an. So werden auch regelmäßig gemeinsame Ausflüge unternommen. Diese führten sie unter anderem zur Berufsfeuerwehr Wien, zum Flughafen Wien-Schwechat, zur Firma Rosenbauer, in den Erlebnispark Gänserndorf, in den Wartungshangar am Flughafen oder zum Feuerwehrjugendcamp nach Oslip.

Löscharbeiten. Die Jungfeuerwehrmänner konnten im Zuge der Übung erste Einsatz-Erfahrungen sammeln. | FF St. Georgen