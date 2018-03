Nach dem Spatenstich im vergangenen September laufen die Arbeiten zum „Hotel am See Rust“ im Seebadareal der Freistadt Rust auf Hochtouren: Der Zubau steht bereits, und am 10. Mai soll das neue Hotel eröffnet werden.

Das Drei-Sterne-Superior-Hotel mit 41 Doppel- und Familienzimmern sowie sechs Ferienwohnungen wird als Freizeit- und Familienhotel geführt und will mit seinem einzigartigen Standort sowie mit dem Sport- und Freizeitangebot des Seebades punkten.

Investor und Betreiber ist die Ruster SeebadbetriebsgesmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde Rust. „Im Sommer ist das Hotel ideal für Familien, sportlich Aktive und Badegäste, aber dank den Festspielshuttles auch für Festspielgäste“, heißt es von der Stadtgemeinde. Außerdem verfügt es über Veranstaltungs- und Seminarräume. In der Nebensaison werden Geschäfts- und Tagungsreisende, Schulgruppen, Hochzeiten und Reisegruppen zum Zielpublikum.

Für den Bau des neuen Gebäudes, das direkt mit dem früheren Gästehaus verbunden ist, werden natürliche Materialien verwendet werden, damit die Holzriegelkonstruktion in die Weltkulturerbe-Landschaft hineinpasst. Die Bau- und Einrichtungskosten betragen 1,75 Millionen Euro, Baumeisterin ist Hildegard Weikovics-Haider.