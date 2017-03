Eine große Vielzahl an Modellneuheiten, alternativ betriebenen Fahrzeugen und verschiedensten Aktionen sind in diesem Jahr die Schwerpunkte. Ein großes Gewinnspiel ergänzt das Gebotene. Zu gewinnen gibt es unter anderem Service- & Reparaturgutscheine bei den Eisenstädter Werkstätten.

Die ARGE der Eisenstädter TOP-Autohäuser repräsentiert zehn Autohäuser mit insgesamt 24 Automarken am Standort Eisenstadt. In Summe sind bei diesen zehn Autohäusern 300 Mitarbeiter beschäftigt, davon 37 Lehrlinge und 163 Mitarbeitern in den Werkstätten. Mehr Informationen über DIE TOP-Autohäuser auf www.autofruehling.at