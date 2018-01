Am kommenden Samstag, dem 27. Jänner, gibt es in der Wirtschaftskammer Eisenstadt den 36. Ball der Wirtschaft. Als Damenspende von der BVZ gibt es heuer in Kooperation mit Schnittpunkt Marion, hochwertige Pflegeprodukte von Paul Mitchell.

Neben der Polonaise des Jungdamen- und -herrenkomitees der Tanzschule Nora (Foto) gibt es zahlreiche Bands, wie „Francesco & Sternfeuer“, „Die Präsidenten“, „Enjoy - Charly & Sonja“ und natürlich die BVZ-Disco mit DJ Cosmic.

Als Mitternachtseinlage wird Rondo Vienna erwartet. Und nach der großen Tombola gibt es ab 3.30 Uhr bei Scheuhaummer im WIFI ein köstliches Frühstück. Tischreservierungen sind unter der Telefonnummer 02682/63115 oder office@wirtschaftsbund-bgld.at möglich.