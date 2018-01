Wenn man auf dem Mörbischer Seeareal derzeit in Richtung von Freddy Langs Segelschule geht, sieht man – nichts. Sowohl die Hütte als auch der Steg wurden abgerissen. In der kommenden Woche sollen voraussichtlich rund 600 Piloten geschlagen werden, die das Fundament für den Neubau der Segelschule bilden sollen.

Zwei Geschoße aus Holzfertigteilen

Geplant war dieser schon länger: „Es hat drei Jahre gedauert, sämtliche Behördengenehmigungen zu bekommen, und ein Nachbar hat mehrfach Einspruch erhoben“, erklärt Lang. Erst nach einem Entscheid des Verwaltungsgerichts im November konnte es nun losgehen.

Der Grund für den Neubau: „Wir waren schon lange nicht mehr up to date“, so Lang: „Wir haben hauptsächlich Schulsportwochen hier, 60 bis 70 Schüler pro Woche – und es gibt weder WCs noch Duschen. Einen Schulungsraum gab es nur im Ort. Da gab es schon einige Beschwerden, und ich will den Gästen natürlich was bieten“, so Lang.

Daher soll die neue Hütte etwas größer ausfallen und zweigeschoßig werden – mit Schulungsraum. Außerdem wird ein Sanitärgebäude errichtet. Gebaut wird mit Holzfertigteilen, die per Helikopter angeliefert werden.

Über die Kosten des Neubaus will sich Lang nicht äußern, nur so viel: „Alles, was man im Wasser baut, kostet doppelt so viel, wie wenn man es an Land errichtet.“

Bis Ende Mai soll die Baustelle soweit gesichert sein, dass man sie betreten und der Betrieb beginnen kann. Bis Ende Juli soll dann auch der Innenausbau fertig sein.