Einig wie selten zuvor zeigten sich Eisenstadts Gemeinderäte, als es notwendig war, einige wichtige Beschlüsse für Eisenstadt zu fassen.

Der wichtigste war wohl der Zu- und Ausbau der NMS Rosental. Hier wurden Aufträge für den Zubau der Neuen Mittelschule für Baumeister und Zimmerer in der Höhe von 800.000 Euro vergeben.

Schulzubau. Die NMS Rosental wird um- und ausgebaut. Insgesamt wird rund eine Million Euro aufgewendet. | BVZ

Das zweite Bauvorhaben betrifft die Überdachung des Eisenstädter Eislaufplatzes. Auch diese Überdachung wird rund 800.000 Euro kosten.

Es wurden auch Beschlüsse für Straßensanierungen gefällt. Saniert und ausgebaut wird der Bereich Gartenäcker, Obere Kirchtaläcker West, Untere Kirchtaläcker Ost und Hotterweg. Hierfür wurden 880.000 Euro kalkuliert.

Parkkrallen: Nun ist das Land am Zug

Es wurde auch eine Petition an die Landesregierung verabschiedet, die beinhaltet, dass das Gesetz dahingehend geändert wird, dass ausländischen Parksündern Krallen angelegt werden können. Da es in manchen Ländern keine Strafverfolgung gibt, können so Parksünder zum Zahlen „animiert“ werden.

Vizebürgermeister Günter Kovacs (SPÖ) brachte an dieser Stelle ein, „…dass es nicht so sein soll, dass diese Parkkrallen auch bei Eisenstädtern angewendet werden.“ Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) erklärte dazu, dass dies nicht notwendig sei, da hier eine Strafverfolgung gesetzlich geregelt sei.