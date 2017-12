Mit der Blaulichtaktion möchte die Junge ÖVP ein Zeichen der Dankbarkeit an die Diensthabenden setzen. Auch die Junge ÖVP im Bezirk Eisenstadt war am 24. Dezember unterwegs, um „Danke“ zu sagen.

Die JVP verteilte am Heiligen Abend an die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer der Blaulichtorganisationen kleine Weihnachtsgeschenke. „Die Blaulichtorganisationen in unserem Bezirk erfüllen eine wichtige Aufgabe. Mit kleinen Aufmerksamkeiten besuchten wir am Heiligen Abend als Zeichen der Dankbarkeit alle, die an diesem besonderen Tag ihren Dienst versehen“, beschreibt JVP-Bezirksobfrau Ana Bojovic die traditionelle Aktion. „Für die Gesellschaft ist es ein Selbstverständnis, dass rund um die Uhr jemand zu Hilfe eilt - auch wenn gerade Weihnachten gefeiert wird. Gerade deswegen gehört diesem Einsatz ein Dank ausgesprochen“, so Bojovic abschließend.