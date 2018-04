Hausbefragungen werden in jenen Gemeinden durchgeführt, die zur Sonderzone Neusiedler See gemäß Landesentwicklungsprogramm gehören:

Welterbe Gemeinden:

Rust

Breitenbrunn am Neusiedler See

Donnerskirchen

Mörbisch am See

Oggau am Neusiedler See

Oslip

Purbach am Neusiedler See

St. Margarethen im Burgenland

Schützen am Gebirge

Apetlon

Frauenkirchen

Gols

Illmitz

Jois

Neusiedl am See

Pamhagen

Podersdorf am See

St. Andrä am Zicksee

Weiden am See

Winden am See

Weitere Gemeinden der Sonderzone Neusiedler See:

Siegendorf

Trausdorf

Andau

Halbturn

Mönchhof

Parndorf

Tadten

Wallern