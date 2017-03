Höchste Konzentration und Kombinationsgabe – all das und vor allem viel Übung braucht man, um das Bridgespiel zu beherrschen. Die besten Spieler der Umgebung treffen sich am kommenden Samstag zu einem ganz besonderen Turnier.

„Es geht nicht nur ums Spiel, sondern auch um den guten Zweck. Der Erlös unserer Veranstaltung kommt einem 18-jährigen Schüler aus Eisenstadt zugute, dessen Mutter kürzlich verstarb und der sein Leben nun allein meistert“, erzählt Präsidentin Ilse Widder, die seit mehr als 25 Jahren an Turnieren teilnimmt.

Es braucht etwa zwei Jahre, um das Kartenspiel zu erlernen. Aber Bridge hält geistig fit und das bis ins hohe Alter. Das wissen auf jeden Fall die rund 60 Mitglieder des Bridgeclubs Burgenland. Daher warnt Widder auch: „Das Turnier ist nichts für Anfänger, aber wir würden uns über viele Interessenten und Zuseher freuen.“ Wer die Meister des Kartenspiels also in Aktion sehen will, hat dazu am 1. April, ab 13.30 Uhr, im Gasthof Ohr Gelegenheit dazu.