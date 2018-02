Die Schneefälle in der Nacht von Montag auf Dienstag haben zu Verzögerungen im Morgenverkehr geführt. Einige Feuerwehren mussten bereits am frühen Morgen ausrücken, wie etwa in Lockenhaus, wo sowohl ein Pkw als auch ein Lkw geborgen werden mussten.

Beim Kreisverkehr Unterwart-Oberwart auf der B63a blockiert derzeit (Stand: 8.45 Uhr) ein Lkw den Verkehr, die Feuerwehr ist bereits im Einsatz.

Aktuell sind die Florianijünger auch in Eisenstadt, Apetlon, Mannersdorf, Rattersdorf, Rohrbrunn, Oberpullendorf und Schützen am Gebirge im Einsatz.

Zwischen Apetlon und Pamhagen hat sich kurz vor 9 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet, eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Laut Unwetterzentrale sind die Schneefälle noch nicht vorbei, beinahe im gesamten Landesgebiet werden im Lauf des Tages weitere Niederschläge erwartet.