Die burgenländische Landwirtschaft kämpft immer mehr mit den Problemen, die der Klimawandel verursacht, verursacht den Klimawandel aber auch mit.

Daher luden BIO Austria und die Initiative „Mutter Erde“ im Rahmen des „Bürgerforum Landwirtschaft“ zur Diskussion ins Donnerskirchner Martinsschlössl.

Rahmenbedingungen für Bio-Landwirtschaft

Einig waren sich Vortragende, (siehe weiter unten) und Besucher, dass es eine gesamtgesellschaftliche Bewältigung der Herausforderungen braucht. Nicht nur die Landwirte könnten laut Gertrud Grabmann durch „eine Landwirtschaft, die Böden fruchtbar hält und die Humusbildung fördert und damit auch klimaschädliches CO2 in den Böden speichert, das Wasser sauber und die Biodiversität aufrecht erhält“, dazu etwas beitragen.

Auch die Konsumenten: „Jeder Griff ins Regal ist eine Entscheidung für oder gegen eine umweltgerechte, biologische Landwirtschaft“, erklärt Landwirt Martin Pinczker.

Aber: „Die Politik muss aktiv die Rahmenbedingungen für eine wachsende biologische Landwirtschaft schaffen“, so Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace. Für Landesrätin Verena Dunst müssen die Vielfalt an angebauten Sorten sowie auch weniger ertragreiche Gebiete erhalten bleiben. „Zur Unterstützung und Weiterentwicklung der biologischen Landwirtschaft gibt es ein breites Spektrum an Unterstützung wie bei markt- oder produktionsseitigen Interventionen, aber auch im Bereich Aus- und Weiterbildung und Forschung“, so Dunst.