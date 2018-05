Ein historischer Tag war der 16. Dezember 1888 für Donnerskirchen: Die freiwillige Feuerwehr wurde gegründet, provisorischer Kommandanten wurde Szabo Gyula.

Bei dieser Gründungssitzung meldeten sich 75 Männer freiwillig. Seitdem hat sich viel getan: 1975 wurde sie zur „Stützpunktfeuerwehr des Abschnittes I“ – wegen der vielen technischen Einsätze, der geografischen Lage sowie des hohen Ausbildungsstandards –, 1991 wurde eine Jugendgruppe ins Leben gerufen, 1997 wurde das zum Großteil durch die Mitglieder der Feuerwehr sanierte und umgebaute Feuerwehrhaus gesegnet. Doch darauf ruht man sich nicht aus.

Die Truppe rund um Kommandant Harald Heintz – er ist heuer seit zehn Jahren im Amt – bemüht sich um einen hohen Ausbildungsstandard. Erst kürzlich konnten wieder drei Männer die „Feuerwehr-Matura“ bestehen.

Sonnwendfeier wieder ins Leben gerufen

Als Stützpunktfeuerwehr versuchen sie, eine moderne Ausrüstung zu haben. So wurden im letzten Jahr ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZFA) sowie ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA) in den Dienst genommen. Der Einsatz über die Grenzen der Gemeinde hinaus war und ist für die Mitglieder selbstverständlich: Ob Spendensammeln und -übergeben an die Rumänienhilfe 1990 oder Hilfeleistungen bei Überschwemmungen in Niederösterreich 2002.

Auch aus dem gesellschaftlichen Leben sind die Florianis nicht wegzudenken. So entschlossen sie sich, die Sonnwendfeier wieder aufleben zu lassen – nach 25 Jahren findet sie am 16. Juni beim Wasserreservoir am Madberg statt, mit Speck braten, Strudelvariantionen oder Gulasch sowie einer musikalischen Zeitreise durch die 1970er, 80er und 90er.