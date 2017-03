Was 2007 in einer Stadt am anderen Ende der Welt – in Sydney – begann, ist neun Jahre später nicht nur ein weltweites Phänomen, sondern auch die größte freiwillige Aktion, die es je gab. Hunderte Millionen Menschen schalten bewusst das Licht ab, um so weltweit ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten bleiben auch heuer wieder eine Stunde lang dunkel – darunter der Eifelturm in Paris, die Pyramiden von Gizeh oder die Christus-Statue in Rio de Janeiro. Am 25. März werden das Schloss Esterházy und die Martin-Kaserne ohne Beleuchtung sein.