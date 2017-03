Im Rahmen eines Festakts im Landhaus zeichneten Landeshauptmann Hans Niessl und sein Stellvertreter Johann Tschürtz Persönlichkeiten für besondere Verdienste um das Land aus – darunter zwei Eisenstädter: Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer, und Ulf Schneller, Direktor-Stellvertreter der Wirtschaftskammer.

Das Komturkreuz, die zweithöchste Auszeichnung des Landes, durfte Peter Nemeth entgegennehmen. Er habe sich in all seinem Wirken für die burgenländische Wirtschaft eingesetzt. Bei offiziellen Auslandsreisen und Staatsbesuchen des Bundespräsidenten oder des Landeshauptmannes habe er mit Weitsicht und diplomatischem Geschick das Land Burgenland mit seiner Unternehmensstruktur und als Wirtschaftsstandort beworben und höchst erfolgreich viele wichtige wirtschaftliche Kontakte ermöglicht. Die gute wirtschaftliche Entwicklung des Burgenlandes sei untrennbar mit seinem Namen verbunden, hieß es in der Laudatio.

Das Große Ehrenzeichen erhielt Ulf Schneller. Mit herausragendem Ideenreichtum und hoher Einsatzbereitschaft habe er sich gemeinsam mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer erfolgreich für das Wohl der burgenländischen Wirtschaft eingesetzt, hieß es in seiner Laudatio.