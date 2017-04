Im Rechtsstreit zwischen dem Land Burgenland und 29 Grundeigentümern sowie zwei Esterházy-Stiftungen dürfte eine Einigung gefunden worden sein: Ein Vergleich wurde geschlossen.

Im Mai 2016 wurden vom Verfassungsgerichtshof die Enteignungen rund um den Bau der Umfahrung aufgehoben. Somit war die Straße nicht mehr im Besitz des Landes und eine Sperre beziehungsweise ein Rückbau standen im Raum. Doch nun dürfte der seit Jahren herrschende Rechtsstreit ein Ende finden.

In einem Mediationsverfahren fanden die Parteien zusammen, und es wurde nun ein Vergleich erreicht. Lorenz Riegler, anwaltlicher Vertreter der Esterházy Stiftungen, stellt gegenüber dem ORF fest: „Inhaltlich konnten jene Bereiche, die an sich in einem UVP-Verfahren (...) Berücksichtigung finden, umgesetzt werden.“

Entschädigung: Drei Euro pro Quadratmeter

So wird „zur Geschwindigkeitsreduktion vor den Kreisverkehren 70 km/h empfohlen“ heißt es aus dem Büro von Landesrat Helmut Bieler. Dies soll auch als Lärmschutzmaßnahme dienen. Auch über die Entschädigungszahlungen wurde man sich einig. „Die Grundeigentümer erhalten den von einem Sachverständigen im Jahr 2011 festgestellten Preis“, heißt es weiter.

Unter vorgehaltener Hand soll dieser bei drei Euro pro Quadratmeter liegen. „Die Straße hat Hochsicherheitsstandard. Um das Sicherheitsgefühl der Menschen weiter zu stärken, werden etwa Wildschutzmaßnahmen gesetzt werden“, so das Büro von Landesrat Bieler. Bezüglich wasserrechtlicher Maßnahmen warte man derzeit noch ein Gutachten ab, das diese genauer definieren soll.