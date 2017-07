In Anlehnung an die zwei Festivals — Nova Jazz & Blues Night Festival und Lovely Days 2017 (7. und 8. Juli) in der Einkaufsstadt Eisenstadt hat sich das Team des Stadtmarketings und seine Mitgliedsbetriebe tolle und ansprechende Aktionen für seine Kunden einfallen lassen. Unter dem Motto: „shoppen erleben genießen“ wird am Freitag, dem 7. Juli (bis 18 Uhr) der Themen-Einkaufstag „Lovely Shopping Eisenstadt“ veranstaltet.