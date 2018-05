Ein Mopedfahrer stürzte am frühen Nachmittag auf einem Güterweg zwischen Halbturn und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum des Krankenhauses Eisenstadt geflogen werden musste, berichtete die Landessicherheitszentrale.

Im Ortsgebiet von St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) krachte ein Lenker mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer. Er wurde verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Auf der B 63 zwischen Unterwart und Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) kollidierte ein Pkw mit einem Reh. Die Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus Oberwart behandelt.