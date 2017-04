Am Samstag um 11.45 Uhr stellte eine 36-jährige Lenkerin aus Eisenstadt ihr Auto in Eisenstadt zum Parken ab. Als die Frau zum Verlassen des Autos die Fahrertür öffnete, stieß eine gleichzeitig mit dem Fahrrad vorbeifahrende 76-jährige Pensionistin dagegen, kam zu Sturz und zog sich Verletzungen am Kopf, dem Rücken und der Hüfte unbestimmten Grades zu. Die Pensionistin wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Eisenstadt verbracht.