Ein großartiges Ereignis war der heurige Galaabend der Burgenländischen Landwirtschaftskammer und des Burgenländischen Obstbauverbandes, welcher am 10. März 2017, anlässlich der Landesprämierung für Saft, Most, Essig, Edelbrand und Likör im Kultur- und Kongress-Zentrum Eisenstadt stattfand.

Der Galaabend des burgenländischen Obstbaues, der heuer bereits zum 30. Mal über die Bühne ging, wurde von rund 220 Gästen besucht.

Der Präsident des Burgenländischen Obstbauverbandes, Ing. Johann Plemenschits, konnte zahlreiche Ehrengäste beim Galaabend begrüßen, darunter Landesrätin Verena Dunst, Präsident Ök.-Rat Franz Stefan Hautzinger, Bürgermeister LAbg. Mag. Thomas Steiner, Kammerdirektor Prof. Dipl.-Ing. Otto Prieler, Kammerrat Georg Menitz und LFS-Direktor MMag. Markus Prenner. Präsident Plemenschits verwies darauf, dass aufgrund der Spätfröste Ende April 2016 und der geringen Obsternte auch die Anzahl der eingereichten Edelbrände und der anderen Obstverarbeitungsprodukte heuer kleiner ist.

Die Zahl der an der Landesprämierung teilnehmenden Obstbauern ist erfreulicherweise gleichbleibend. Ing. Plemenschits rief die Konsumenten im Zuge seiner Begrüßung dazu auf, beim Kauf von Obst und veredelten Obstprodukten besonders auf die Regionalität und Saisonalität zu achten. „Unsere Direktvermarkter bieten ein reichhaltiges Sortiment. Aber auch beim Obsteinkauf in den Handelsketten sollen die Konsumenten auf die heimische Herkunft achten“, so der burgenländische Obstbaupräsident.

Krönung der neuen Obstkönigin

Im Rahmen des Galaabends 2017 wurde auch eine neue Obstkönigin gekrönt, welche der seit 2014 amtierenden Obstkönigin Lisa Habeler folgt. Die neue Obstkönigin heißt Jennifer Freiszmuth ist 18 Jahre alt und stammt aus Kukmirn.

„Die Qualität der eingereichten Edelbrände liegt heuer mit 16 % der zuerkannten Goldmedaillen wieder auf einem hohen Niveau“, zeigte sich Präsident Franz Stefan Hautzinger erfreut über das Ergebnis der Landesprämierung 2017. Präsident Hautzinger hob hervor, dass die Obstbauern sehr bemüht sind, ihre Kenntnisse in der Bewirtschaftung von Obstanlagen und in der Veredelung des Obstes durch laufende Schulungen und Kurse zu erweitern.

„Die Mühe und Sorgfalt der Produzenten hat sich wieder gelohnt; 78 Gold-, 167 Silber- und 146 Bronzemedaillen, die am Galaabend verliehen wurden, sprechen für sich selbst“, freute sich Präsident Hautzinger. Nach der feierlichen Preisübergabe konnte sich das Publikum bei der Verkostung der goldprämierten edlen Brände und Liköre sowie der fruchtigen Säften und Moste selbst von der hohen Qualität der Produkte überzeugen. Auch die Anzahl der Proben – heuer 476 – bestätigt den hohen Stellenwert, den die Landesprämierung bei den Betrieben hat.