Der Stadtchef war im September 407 Kilometer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Sein Resümee: Gerade in einer Stadt wie Eisenstadt falle es leicht, seine Alltagswege ohne Auto zurückzulegen: "In vielen Fällen ist man zu Fuß und mit dem Rad sogar schneller als mit Auto."

Der Praxistest habe auch vereinzelt Probleme und Verbesserungspotenziale gezeigt: So sollen in nächster Zeit einige Einbahnen für Radfahrer geöffnet und die Errichtung neuer Radständer an öffentlichen Plätzen forciert werden, kündigte Steiner an. Auch weitere Fahrradstreifen sollen markiert werden, wo es die Fahrbahnbreite zulasse.

Unter dem Motto: "Eisenstadt liegt dir zu Füßen" war die Bevölkerung der Landeshauptstadt aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Interessierten konnten ihre persönlichen Erfahrungen in einem Notizbuch festhalten und die Erfahrungsberichte an das Rathaus schicken. Alle Eindrücke und Erfahrungen des Praxistests sollen auch in das geplante Fachkonzept Verkehr einfließen, in dem Fußgänger und Radfahrer eine große Rolle einnehmen würden, teilte Steiner mit.