Neben den spannenden Berufspräsentationen der einzelnen Branchen zeigten die Lehrlinge ihr Können und kürten bei den Landeslehrlings-Wettbewerben die besten Nachwuchskräfte. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler informierten sich mit ihren Eltern bei „Profis am Werk“.

Alle Informationen zur Lehrausbildung

Die Wirtschaftskammer, der Landesschulrat und die Berufsschulen möchten in gemeinsamen Initiativen Kindern und Jugendlichen, die noch in der Pflichtschule sind, und deren Eltern über die Vorteile, Voraussetzungen und Karrierechancen einer Lehrausbildung informieren.

„Profis am Werk“ war schon in den letzten drei Jahren ein Fixpunkt in der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Schulen. Rund 1.500 Kinder und Jugendliche waren im Vorjahr beim umfangreichen Programm dabei. Die Berufsschulen und die Wirtschaftskammer luden heute in die Berufsschule Eisenstadt und dem WIFI Eisenstadt ein.

In Eisenstadt hatten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich gleich an zwei Standorten über alle Berufe, welche in den burgenländischen Berufsschulen ausgebildet werden, zu informieren.

In der Berufsschule Eisenstadt wurden alle Lehrberufe, die dort ausgebildet werden, von Lehrern und Vertretern der Wirtschaftskammer präsentiert.

Die Präsentation von technischen Berufen fand im WIFI Eisenstadt statt. Als Gastaussteller waren dort die Berufsschulen Mattersburg, Oberwart und Pinkafeld vertreten.

Landeslehrlingswettbewerbe in Pinkafeld

Am 30. März werden auch in Pinkafeld unter dem Motto „Profis am Werk“ Landeslehrlingswettbewerbe durchgeführt und alle Berufe des Landes präsentiert.

Im Jahr 2016 haben sich 838 junge Menschen für eine Lehre entschieden. Derzeit werden im Burgenland 2.592 junge Menschen im dualen System in 853 Lehrbetrieben ausgebildet.

Sieger gekürt:

Die Sieger der Landeslehrlingswettbewerbe und ihre Lehrbetriebe:

Maler

1. Platz Martin Weinhandl, Weinhandl Heinrich aus Illmitz

2. Platz Gabor Veraszto, Veraszto Gabor aus Schachendorf

3. Platz Dominik Pelzmann, Malerei Marsch GmbH aus Güssing

Elektrotechnik

1. Platz Aliu Besmir, Elektro Radics GmbH aus Eisenstadt

2. Platz Franz Rumpolt, OSR Gebäudetechnik und Sicherheit GmbH aus Eisenstadt

3. Platz Rene Ehrenhöfer, Energie Burgenland Dienstleistung und Technik GmbH aus Oberwart

Bäcker

1. Platz Alexander Hütter, Bäckerei-Café-Konditorei Hütter OG aus Jennersdorf

2. Platz Nadine Manninger, Bio-Vollwertbäckerei Gradwohl GmbH aus Weppersdorf

3. Platz Philip Horvath, Ronald Schumich aus Oslip

Friseure

1. Platz Carina Maria Riebenbauer, Manuela Prenner aus Pinkafeld

2. Platz Torsten Krumpeck, Wirtschaftskammer Burgenland aus Eisenstadt

Büro

1. Platz Vanessa Tuder, Wirtschaftskammer Burgenland aus Eisenstadt

2. Platz Christoph Treidt, Sonnentherme BetriebsgmbH aus Lutzmannsburg

3. Platz Stefanie Hasch, Stiftung priv. päd. Hochschule Burgenland aus Eisenstadt

Einzelhandel

1. Platz Nicole Tromayer, Kika aus Unterwart

2. Platz Katharina Czech, Lutz KG aus Eisenstadt

3. Platz Markus Landl, Tola GmbH aus St. Margarethen