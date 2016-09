Einbruchsdiebstahl in Buchhandlung .

Im Zeitraum vom 16.09.2016, 18:00 Uhr bis 17.09.2016, 08:30 Uhr gelangten unbekannte Täter, durch eine gekippte Oberlichte/Glaskuppel am Flachdach, in das Obergeschoss einer Papier- und Buchhandlung in Eisenstadt. Es wurde die Tageslosung vom Vortag bzw. Wechselgeld sowie div. Reisetaschen und 1 PC samt Zubehör gestohlen. Die derzeitige Schadenshöhe ist vorerst nicht bekannt.