Erweitertes Justizzentrum feierlich eröffnet .

In Eisenstadt ist am Montag das erweiterte und sanierte Justizzentrum offiziell eröffnet worden. Die Bundesimmobiliengesellschaft hat in das Bauvorhaben, zu dem im Juni 2010 der Spatenstich erfolgt war, rund 62 Millionen Euro investiert, zog BIG-Geschäftsführer Hans Peter Weiss beim Festakt am Gelände der Justizanstalt Bilanz.