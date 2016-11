Kaffee-Lieferung enthielt Kokain und Heroin... .

Ein ungarisches Paar (30 und 32 Jahre alt) hat sich Drogen über das Internet bestellt und diese an ein Postfach in Eisenstadt schicken lassen. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Polizei am Mittwoch. Um nicht aufzufallen, waren die Kuverts getarnt gewesen.