Eisenstadt

Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung ist der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig. „In der kommenden Gemeinderatssitzung soll der Grundsatzbeschluss für den Neubau eines Kindergartens gefasst werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Bis zum Kindergartenjahr 2018/19 wird voraussichtlich der Bedarf für mindestens eine zusätzliche Kinderkrippengruppe und eine zusätzliche Kindergartengruppe zu decken sein.

Wachstum stellt Schulwesen vor Herausforderungen

„Um den notwendigen Bedarf für die nächsten Jahre decken zu können, wird der neue Kindergarten in der Größe von zwei Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen geplant. Eine Erweiterung am Standort soll nach Gegebenheit möglich sein“, so Steiner.

Der neue Kindergarten soll auf Gemeindegrund neben dem geplanten Behindertenwohnheim am Krautgartenweg errichtet werden. Um rechtzeitig Berücksichtigung im Kindergartenbauprogramm des Landes Burgenland zu finden, ist seitens des Gemeinderates der Landeshauptstadt ein Grundsatzbeschluss zu dessen Errichtung zu fassen.

Die Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt stellt auch das Schulwesen vor Herausforderungen. Derzeit laufen in der Stadtgemeinde bereits Planungen, um neue Klassenräume für die Eisenstädter Volksschulen zu schaffen.

Aktuell werden 982 Kinder in den Kindergärten und -krippen der Landeshauptstadt, den Tagesheimen der drei Volksschulen, der NMS Rosental sowie im Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik in der Neusiedler Straße betreut.

Davon besuchen allein 542 Kinder einen der sechs städtischen Kindergärten beziehungsweise eine der zwei Kinderkrippen oder die private Einrichtung in der Gölbeszeile. Alle Betreuungseinrichtungen sind ganztägig mit Mittagessen geführt.