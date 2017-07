Klare Worte fanden Landeshauptmann Hans Niessl und Gesundheitslandesrat Norbert Darabos, beide SPÖ, bei ihrem Besuch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zu Gerüchten um eine Schließung der HNO-Abteilung sowie der Abteilung für Kardiologie. „Es wird keine einzige Abteilung geschlossen oder verlegt. Ganz im Gegenteil: Die Intensivbetten hier im Schwerpunktkrankenhaus Eisenstadt sollen ausgebaut werden!“, so Niessl.

Ortsnähe und moderne Ausstattung retten Leben

Derzeit verfügt das Krankenhaus über zwölf Intensivbetten, von denen nur acht in Betrieb sind. Wie Niessl und Krankenhausleiter Robert Maurer unisono betonen, soll die Anzahl der Intensivbetten „nach intensiver Prüfung“ auf 16 verdoppelt werden. Maurer stellt in Aussicht: „Unser Zielhorizont dafür ist September, denn es dauert ein paar Monate, das entsprechende Personal einzuschulen.“

Darabos will sich nach der Angleichung der Gehälter des Pflegepersonals im Krankenhaus an jene der KRAGES-Anstalten auch weiter für eine Gleichbehandlung aller Krankenhäuser im Land einsetzen, denn: „Dem Patienten ist es egal, ob ,KRAGES‘ oder ,Barmherzige Brüder‘ am Türschild steht.“

Dies alles sei notwendig für eine wohnortnahe Versorgung, die auch Dr. Martin Wehrschütz, seit Juni Primar der Abteilung für Radiologie, vor allem in der Schlaganfall-Therapie mittels zeitnahem Herausziehen des Blutgerinnsels aus dem verstopften Hirngefäß als unerlässlich erachtet: „Zeit ist Hirn. Je schneller wir die Therapie einleiten, desto besser sind die Erfolgsaussichten für die Patienten.“

Auch Dr. Rudolf Berger, Primar der Kardiologie, betont die Wichtigkeit der Ortsnähe und der modernen Ausstattung des Krankenhauses im Falle akuter Herzinfarkte – in Eisenstadt waren es im Vorjahr 211 Fälle. Mit der Angiografie könnten etwa Herzkatheter-Untersuchungen zur Erkennung von Verengungen der Herzkranzgefäße durchgeführt werden und das Implantieren von Mini-Defibrillatoren oder Geräten zur kardialen Resynchronisation bringe vielen Patienten zusätzliche Lebensjahre, so Berger.